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فيغولي: “الوضع كارثي في الروهينغا علينا التدخل بسرعة”

الرياضة
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فيغولي: “الوضع كارثي في الروهينغا علينا التدخل بسرعة”
بقلم سميرة.ل

أكد اللاعب الجزائري سفيان فيغولي، ان وضع مسلمي الروهينغا المضطهدين في بورما كارثي ويحتاج إلى تدخل عاجل.

وقال: “قررت المشاركة في هذه الحملة التضامنية لأن الوضع الإنساني هناك كارثي ويتطلب التدخل”.
وأضاف: “هؤلاء اللاجئين فروا إلى بنغلاداش ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة”.

وسيشارك لاعب غلطة سراي التركي، في دورة كروية في باريس يوم 26 نوفمبر المقبل، تعود مداخيلها إلى مسلمي بورما.
وترعى الجمعية الخيرية “الإنقاذ الإسلامي” في فرنسا، هذه المبادرة الكروية حيث سيشارك فيها 20 فريقا من عدة لاعبين نجوم في أوروبا.

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