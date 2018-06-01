فيغولي الى الصين لإنقاذ فريقه من عقوبات الـ”UEFA”!

يدرس نادي “غلطة سراي” فكرة بيع عقد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، في الفترة القادمة لتفادي عقوبات، الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وأشارت تقارير تركية بأن إدارة “السيم بوم” تدرس إمكانية التخلي عن “سوسو” لأحد الفرق الصينية المُهتمة بخدماته مُقابل مبلغ خيالي.

وتأتي هذه الخطوة من بطل بلاد “الأناضول” كونه يتواجد محل تحقيق من طرف الـ”ويفا” لعدم إحترامه قوانين “الروح الرياضية المالية”.

وتلقى “فيغولي” في الفترة الماضية، مُقترحا من “رين” الفرنسي قابله بالرفض، كونه يُفضل الإستمرار مع “غلطة سراي” ولعب رابطة الأبطال.