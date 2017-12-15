فيغولي: “لن أعود الى فرنسا مهما حدث”

في حوار أجراه مع موقع “فوت ميركاتو”، أكد سفيان فيغولي أنه لن يعود للعب في فرنسا مهما حدث، كما ةعبر عن سعادته الكبيرة باللعب لنادي غلطة سراي.

وقال فيغولي: “لا، لن أعود إلى فرنسا، لقد غادرت البلد منذ زمن بعيد ولا أنوي العودة إليه”.

وأضاف: “رفضت العديد من العروض من أندية الليغ1 وأجد راحتي خارج فرنسا لذلك لا أتوقع عودتي إلى هناك”.

وتابع سوسو: “اللعب في غلطة سراي يشعرك بالفخر والسعادة في آن واحد كما يحملك الكثير من المسؤولية”.

كما أكد على ضرورة تحقيق الألقاب في نهاية الموسم مع الفريق فهذا هو الهدف الرئيسي له.

فقال: “جئت الى غطة سراي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق الألقاب، فآن الآواك لكي أتوج بالألقاب”.