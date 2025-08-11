فيغولي: “متحمس للبدأ مع فريقي الجديد وأتمنى تقديم موسم كبير”

سجّل الدولي الجزائري السابق، سفيان فيغولي، التحاقه اليوم الإثنين، بناديه الجديد أمانة بغداد، مبديا أمله في تحقيق موسم في الستوى.

وأدلى فيغولي، بتصريح للصفحة الرسمية لناديه الجديد، أمانة بغداد أين قال: “أنا جد سعيد بتواجدي هنا، وجد متحمس للبدأ مع فريقي الجديد”.

كما أضاف النجم الأسبق للعديد من الأندية الأوروبية: “أنا سعيد بتواجدي معكم، وان شاء الله سنقدم موسم رائع”.

يذكر أن سفيان فيغولي، رسم التحاقه في الميركاتو الصيفي الجاري، بنادي أمانة بغداد العراقي، أين سيخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي.