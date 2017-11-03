فيغولي يبعث برسالة مشفرة !

الرياضة
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فيغولي يبعث برسالة مشفرة !
بقلم أمير بهلول

نشر “سفيان فيغولي” رسالة مشفرة عبر حسابه الرسمي في التويتر، اعتبرها البعض ردا على الرابطة التركية لكرة القدم بعد أن عاقبته بالإيقاف لـ 3مباريات.

ونشر فيغولي صورة لـ “أسد” وعلق عليها: “الحمد الله على كل شيء”.

في حين يرى البعض أنها أيضا رسالة آخرى بعد عدم إستدعائه للمنتخب الوطني.

وكان “سوسو” قد تعرض للطرد في مباراة فريقه “غلطة سراي” بعد أن دخل في شجار مع لاعب الخصم.

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