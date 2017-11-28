فيغولي يعود بعد طول غياب من بوابة الكأس

سيكون الدولي الجزائري، سفيان فيغولي على موعد مع إستئناف اللعب، رفقة ناديه “غالاتاساراي” وهذا بعد ثلاث أسابيع من الغياب الإجباري.

وأعلن الموقع الرسمي لـ”السيم بوم” عن تواجد “سوسو” في قائمة العناصر المعنية بالمُشاركة أمام “بلدية سيفاس”، اليوم، في كأس تركيا.

وكان الجناح الطائر، قد ضيع ثلاث مُباريات على التوالي بسبب العقوبة التي كانت مفروضة عليه بعد طرده أمام “طرابزون سبور”.

وينتظر الجميع أن يعود، خريج “غرونوبل”، بنفس المُستوى الذي كان عليه قبل الإيقاف، أي كأبرز النجوم في تشكيلة “إيغور تودور”.