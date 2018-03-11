فيغولي يقود “غلطة سراي” للفوز وإعتلاء صدارة الدوري التركي

فيغولي في لقاء اليوم ضد قونيا سبور

قاد النجم الجزائري “سفيان فيغولي” فريقه “غلطة سراي” لتحقيق فوز صعب بهدفين لهدف على الضيف “قونيا سبور” أمسية اليوم الأحد.

لحساب الأسبوع ال25 من الدوري التركي الممتاز في اللقاء الذي جرى على ملعب “تورك تيليكوم” بالعاصمة إسطنبول.

وشارك “سوسو” أساسيا كما جرت العادة مُقدما أداءا في المستوى لكن المُدرب “فاتح تيريم” قام بتغييره في الدقيقة ال85.

عندما كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بين الفريقين قبل أن يُضيف غلطة سراي الهدف الثاني في الدقيقة ال86.

وبفوز اليوم إحتل زملاء فيغولي صدارة الدوري التركي ب53 نُقطة وبفارق 3 نقاط عن المُلاحقين بشكتاش وإسطنبول باشاك شهير.