هاجم اللاعب الدولي لفريق “غلطة سراي” التركي، سفيان فيغولي، حكم المباراة الذي أدار داربي إسطنبول بين فينرباتشي وغلطة سراي.

وتسبب حكم اللقاء في تعثر القلعة الحمراء أمام فينرباتشي بعد طرده للاعب يوسف بلهندة في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

ونشر فغولي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، شكر فيها جمهور الفريق قائلا:

” أشكرالمشجعين على الأجواء الرائعة، لكن للأسف كانت قرارات الحكم ضدنا”.

وأضاف: “لقد عملنا بجد لكسب هذا الداربي، إلا أننا نشعر بخيبة أمل ولكن علينا أن ننظر إلى الأمور بشكل إيجابي”.