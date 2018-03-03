فيغولي يُحقق رقما قياسيا في الدوريات الأوروبية !!

حقق النجم الجزائري “سفيان فيغولي” رقما قياسيا أمسية اليوم السبت في عدد التمريرات الحاسمة خلال لقاء واحد في الدوريات الأوروبية.

عندما بصم على ثلاث تمريرات حاسمة في لقاء “كارابوك سبور” الذي إنتهى بفوز “غلطة سراي” بسباعية دون رد في الجولة 24 من الدوري التركي.

وكان “سوسو” وراء ثلاثية “غوميس” في الدقائق ال5 وال25 وال33 ليكون أول لاعب هذا الموسم يُحقق هذا الرقم من التمريرات الحاسمة في لقاء واحد.

مثلما أكده الحساب الرسمي للنادي التركي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.