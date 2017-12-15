“فيفا” تُهدد إسبانيا بالإقصاء من مونديال روسيا

يواجه المنتخب الإسباني خطر الإقصاء من مونديال روسيا 2018، الصيف المقبل بسبب التدخل الحكومي في انتخابات الإتحاد الإسباني.

حيث تلقى الإتحاد الإسباني لكرة القدم، تحذيرا شديد اللهجة من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم، يحذره من تدخل الحكومة الإسبانية في إنتخابات الإتحاد الإسباني.

وحسب صحيفة “البايس” الإسبانية التي أوردت الخبر صباح اليوم الجمعة، فإن “الفيفا” هددت الإتحاد الإسباني بتعليق عضويته وإقصاءه من جميع المنافسات والمسابقات.

ففي حال تدخلت الحكومة في انتخابات الرئيس الجديد للإتحاد فإن إسبانيا ستكون محرومة من المشاركة في عدة منافسات اوروبية وعالمية.

على غرار رابطة الأبطال الاوروبية والدوري الأوروبي، وكذلك كأس العالم للأندية.