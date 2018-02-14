فيلم “معركة الجزائر” في مونريال الكندية الجمعة المقبل 

سيتم الجمعة المقبل بث فيلم “معركة الجزائر” من إخراج جيلو بونتيكورفو بمونريال (كندا) و هذا بمبادرة من دار نورمان بيتون الكندية.

و ستقوم دار “نورمان بيتون” في إطار نشاطاتها بعنوان أفلام/نقاشات ببث معركة الجزائر ضمن الأفلام الكلاسيكية،

الذي يصور مشاهد عن القمع الممارس ضد جبهة التحرير الوطني بقصبة الجزائر.

و تجدر الإشارة إلى أن نشاط “أفلام/نقاشات” يعد برنامجا مخصصا لتقديم أفلام “بارزة تساهم بالإضافة إلى أهميتها في إثراء النقاش السياسي بشكل ملموس”.

كما ترتقب دار نورمان بيتون تنظيم عما قريب ندوة تحت موضوع “تاريخ ثورة الجزائر: حرب ضد فرنسا الاستعمارية”.