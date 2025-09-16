فيما أصيب 3 أشخاص..اخماد حريق مصنع الأدوية في الطارف

تمكنت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الاولى ليوم الثلاثاء، من إخماد الحريق الذي شب في مصنع الأدوية “بيوكار” بولاية الطارف.

كما اعلنت الحماية، ان مصالحها منهت انتشار الحريق إلى مناطق اخرى. فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وسجلت المصلحة ذاتها، إصابة 3 أشخاص لهم ضيق في التنفس جراء الدخان تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت لهذا التدخل 21 شاحنة إطفاء، سلم ميكانيكي، و3 سيارات إسعاف.

للإشارة، تدخلت الحماية، على الساعة 22 سا 29 دقيقة، من أجل إخماد حريق إندلع داخل مصنع لصناعة الأدوية. بالمكان المسمى سيدي قاسي، بلدية و دائرة بني مهيدي .