فيما التهب أسعار زيت الزيتون.. الأوروبيون يشتكون غلاء الخضر والفواكه

تواجه الدول الأوروبية ارتفاعا في أسعار الخضار وزيت الزيتون. حيث اشتكى مزارعو كريت من موجة الحر الشديدة التي أدت إلى تدمير المحاصيل اليونانية. مما تسبب في أحد أسوأ مؤشرات أسعار المزارع في السنوات الأخيرة.

في اليونان ، ثالث أكبر منتج لزيت الزيتون في أوروبا، وصلت موجات الحر الشديدة إلى درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية. مما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة أحرقت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. بما في ذلك بساتين الزيتون، وأودت بحياة عديد الأشخاص.

كما أشار مزارعون أوربيون أن مضاعفة العمل ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل المحدودة من الطماطم والخيار والباذنجان. والفلفل التي سيتم عرضها في الأسواق الوطنية والأوروبية مع حلول موسم الحصاد.

كما أوضحوا “سنضطر إلى إعادة زراعة النباتات التي دمرتها الحرارة ، وبالتالي ستتضاعف التكلفة في المنتج النهائي. حيث سنضطر إلى شراء البذور مرة أخرى ، وكذلك الأسمدة ، ودفع أجور العمال”.

ومع ازدياد جفاف فصول الشتاء الشمالية ، تكافح الجزيرة من أجل الحفاظ على الاكتفاء الذاتي. ويؤدي تدفق ملايين السياح إلى جزيرة كريت من جوان إلى أوت إلى زيادة الطلب على المياه. مما يجعل الحياة صعبة على المزارعين المحليين.

وقالوا “لذا نحاول الآن توفير ما يكفي من المياه لتغطية احتياجات الأشجار أثناء موجة الحر وتجنب الأضرار المحتملة للإنتاج. في نوفمبر” لا نتوقع حصادًا جيدًا للزيتون هذا الموسم.

كما توقع أن ترتفع أسعار زيت الزيتون بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم. حيث تستمر موجة الحر في ضرب اليونان فحسب، بل أيضًا الدول الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون.