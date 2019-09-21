فييرا: ” عطال شخص رائع والإبتسامة لا تفراقه دائما”

أشاد المدرب الفرنسي لفريق نيس “باتريك تفييرا” باللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال الذي يعتبر من بين أفضل لاعبي الليغ 1.

ونشط “باتريك افييرا” ندوة صحفية صبيحة اليوم السبت تحدث فيها عن المباراة التي تنتظر فريقه نيس الفرنسي أمام نادي ديجون قائلا:

“لقد توج مؤخرا بلقب كأس أمم إفريقيا مع الجزائر، وىلقد أثبث نفسه داخل وخارج الملعب، هو يعتبر من بين اللاعبين الذين يتمتعون بمسؤولية كبيرة، هو يملك دور جد مهم”.

وأضاف: “إنه شخص رائع في حياته اليومية، يملك الإبتسامة دائما وهو يعمل بجد والجميع يحبه في غرف تغيير الملابس”.