في أول ظهور له.. اقتياد الرئيس السوداني المعزول إلى نيابة مكافحة الفساد

تم اليوم الأحد، اقتياد الرئيس السوداني المعزول، “عمر البشير”، إلى نيابة مكافحة الفساد، حسب وكالة “رويترز”، نقلا عن أحد الشهود.

ويعتبر هذا، الظهور الأول لعمر البشير، منذ الاطاحة به في أفريل الماضي.

وقال النائب العام السوداني، “الوليد سيد أحمد”، أمس السبت، إن “البشير” سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي.

كما كشف ذات المسؤول، أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

كما وجهت، النيابة العامة السودانية، الخميس الماضي، للرئيس السابق، اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وجاء في بيان النيابة العامة: “اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال”.