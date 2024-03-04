في اليوم الثاني من الزيارة إلى قطر .. الفريق أول السعيد شنڨريحة يلتقي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

أجرى الفريق أول السعيد شنڨريحة في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية له إلى دولة قطر لقاء بالفريق ركن سالم بن حامد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وخلال اللقاء تناول الطرفان حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تطويره إلى مستوى العلاقات الممتازة التي تربط بين الجزائر وقطر.

كما يحضر الفريق أول السعيد شنڨريحة مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024 ويطوف رفقة الوفد المرافق له ببعض أجنحة المعرض.