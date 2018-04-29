“في انتظار السنونو” يتوج بـ”الفيفوغ الذهبي” للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف

توج الفيلم الخيالي “في انتظار السنوسو” لكريم موساوي بجائزة في إطار فعاليات الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف.

وتحصل الفيلم الذي خاض المنافسة في فئة الأفلام المطولة على جائزة “الفيفوغ الذهبي” للنقد.

وهي جائزة سٌلمت للمخرج خلال حفل تسليم جوائز الطبعة ال13 للمهرجان.

ولاقى عمل كريم موساوي استحسان لجنة التحكيم سيما بالنسبة لجرأة تأليف المشاهد ونظرته البعيدة.

والعميقة في نفس الوقت لجزائر تعيش ذروة التحول في خضم رحلة بحثها عن الذات”.

ويعالج الفيلم في قالب خيالي واقع الجزائر اليوم المتأرجح بين كفتي التقاليد والعصرنة من خلال قصص ثلاث شخصيات.

وسلمت لجنة التحكيم جائزة لفيلم “سهيلة” للايراني محمود غفاري في حين عادت جائزة “الفيفوغ الفضي” لفيلم “اسرافيل” لمواطنه ايدا بناهنده.

في فئة الأفلام الوثائقية حاز فيلم “أحلام بدون نجوم” للمخرج الايراني مهرداد أوسكوي على جائزة الفيفوغ الذهبي.

بينما عاد “الفيفوغ الفضي” للمخرج اللبناني هادي زكاك عن عمله “يا عمري”.

ومنحت لجنة تحكيم الفيلم القصير جائزة الفيفوغ الذهبي لفيلم “توبراك” للمخرج التركي أونور ياجيز .

بينما حصد فيلم “غازي” للايراني فارنوش صامدي على الجائزة الفضية.