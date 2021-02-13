في برنامج مباشر وتفاعلي.. الشاف فارس قريبا على قناة “النهار”

ضرب الشاف فارس موعدا لمتتبعيه من داخل الوطن وخارجه عبر قناة “النهار” قريبا في برنامج تفاعلي.

وحسب تسجيل فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك قال الشاف فارس فإن البرنامج سيكون مباشر و تفاعلي ،و سيستقبل مكالماتكم و إتصالاتكم عبر الهاتف مباشرة في البرنامج.

وطلب الشاف فارس من جمهوره متابعة برنامجه على قناة “النهار” قريبا.

وقال”أنتظركم بقوة قريبا على قناة “النهار”في نفس البرنامج و نفس التوقيت أي من الثالث الى الرابعة بعد الظهر.

و أضاف:”سأمتعكم بالوصفات التي تحبونها و تطلبونها باستمرار و التي جربتموها و نجحتم فيها..”.

وأكد الشاف فارس في نهاية تسجيل الفيديو :”أضرب لكم موعد على قناة “النهار” في الموسم الجديد..البرنامج على المباشر في نفس التوقيت أي من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرا”.

وختم كلامه بالقول” خليكم أوفياء سأمتعكم بالوصفات”.