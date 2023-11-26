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الرياضة

في حادثة فريدة.. الحكم الألماني بريتش يصاب بقطع في الرباط الصليبي

بقلم عزبز طالبي
في حادثة فريدة.. الحكم الألماني بريتش يصاب بقطع في الرباط الصليبي
بريتش
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أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الحكم الألماني فيليكس بريتش عن خضوعه لعملية جراحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتلقى الحكم الشهير بريتش إصابة خطيرة على مستوى الأرجل “قطع في الرباط الصلبي” في حداثة فريدة من نوعها، خلال مباراة إدارته مباراة شتوتغارت وإينتراخت فرانكفورت في البوندسليغ التي عرفت مشاركة الدولي الجزائري فارس شايبي أساسيا.

وكان الحكم بريتش قد كلف الحكم الرابع شفينجرز باستكمال المباراة في الدقيقة 32 بعدما تأكد انه لن يستطيع إكمال المباراة وسط دهشة الجماهير.

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