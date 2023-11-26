في حادثة فريدة.. الحكم الألماني بريتش يصاب بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الإتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الحكم الألماني فيليكس بريتش عن خضوعه لعملية جراحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتلقى الحكم الشهير بريتش إصابة خطيرة على مستوى الأرجل “قطع في الرباط الصلبي” في حداثة فريدة من نوعها، خلال مباراة إدارته مباراة شتوتغارت وإينتراخت فرانكفورت في البوندسليغ التي عرفت مشاركة الدولي الجزائري فارس شايبي أساسيا.

وكان الحكم بريتش قد كلف الحكم الرابع شفينجرز باستكمال المباراة في الدقيقة 32 بعدما تأكد انه لن يستطيع إكمال المباراة وسط دهشة الجماهير.

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