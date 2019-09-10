في حادث خطير.. طالب إبتدائي يخنق زميله حتى الموت!

اهتزت مدرسة بشر بن الوليد الإبتدائية، في الرياض، بالسعودية، على وقع حادثة تعد الأعنف في المدارس السعودية، بعدما خنق طالب زميله حتى الموت.

وحسب موقع “الخليج 365″، فإن الطالب الذي يدرس في الصف السادس، ويبلغ من العمر 12 عاما، تعرض للخنق في ساحة المدرسة، من قبل أحد زملائه في الصف.

وطلب طاقم المدرسة، فرقة الهلال الأحمر، والتي حاولت إسعاف التلميذ، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أن التلميذ فارق الحياة.

وباشرت الجهات الأمنية، رفع البصمات، ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق لمعرفة دواعي الحادثة، حسب ذات المصدر.