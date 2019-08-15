في خطوة مفاجأة.. سعد لمجرد يعود إلى بلده المغرب!

فاجأ النجم المغربي، سعد لمجرد، جمهوره، بإعلانه عن عودته لبلده المغرب، اليوم الخميس، بعد غياب طويل، بعد احتجازه داخل الأراضي الفرنسية، على خلفية تهم الإغتصاب.

ونشر سعد لمجرد، على موقع الأنستغرام، مقطع فيديو، أعلن من خلاله، عودته لبلده المغرب.

ويبدو أن النجم المغربي، قد استفاد من تصريح للسلطات الفرنسية، بمغادرة أراضيها مؤقتا.

وكانت آخر زيارة للمجرد، إلى المغرب، في رمضان قبل الماضي، من أجل قضاء الشهر مع عائلته، وصور أغنية “كازابلانكا”، والتي لاقت نجاحا كبيرا.

للتذكير، عرفت الأغنية الأخيرة لسعد لمجرد رفقة النجم المصري، محمد رمضان، والتي حملت عنوان “أنساي”، نجاحا كبيرا وحصدت 90 مليون مشاهدة، بعد أقل من شهر على طرحها في موقع اليوتيوب.