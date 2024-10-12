قناة النهار في عمليات نوعية .. الجزائر تواصل جهودها في مكافحة المخدرات بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 23:21 الأمن شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/V3WTT الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر كمال مهوي: إبراهيم مازة لاعب ممتاز ولازم يكون أساسي رغم صغر سنه وما نخليهش عامين كيما بن ناصر" قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية للمسيلة بسبب الحفر التي تسببت بخسائر كبيرة بسيارات المواطنين قناة النهار 24 سبتمبر 39 درجة مرتقبة يومي الأحد والإثنين بوسط وغرب البلاد قناة النهار 12 أكتوبر عبد اللطيف بورايو: "حاليا محرز ما عندوش بلاصتو مع المنتخب الوطني" قناة النهار 12 أكتوبر توقيف شخصين واسترجاع قرابة 170 مليون سنتيم بقسنطينة قناة النهار 09 أكتوبر العاصمة: تأخر إنطلاق الدراسة .. تلاميذ ضحـ.ية تأخر تحضيرات الدخول المدرسي قناة النهار 23 سبتمبر جزائريون : هكذا يعيش النزلاء بمؤسسات إعادة التأهيل قناة النهار 23 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر