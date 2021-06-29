في عيد ميلادها.. سلمى غزالي تستذكر شقيقتها الراحلة ريم

يصادف اليوم “29 جوان”، ذكرى عيد ميلاد الفنانة الجزائرية التي رحلت في عمر الزهور، تاركة ألما كبيرا في قلوب عائلتها ومحبيها، النجمة ريم غزالي.وفي أول عيد ميلاد لها بعد رحيلها، وجهت سلمى غزالي رسالة لشقيقتها معبرة عن إشتياقها لها.

ونشرت سلمى غزالي، صورة لشقيقتها الراحلة عبر ستوري حسابها على انستغرام وكتبت: “عيد ميلاد سعيد..إشتقت لك..”.ورحلت الممثلة والمنتجة الجزائرية الشابة ريم غزالي، عن عالمنا، منذ أكثر من 3 أشهر، بعد معاناة طويلة مع المرض الخبيث استمرت لأكثر من عامين.

وخلف وفاة ريم غزالي، ألما كبيرا لدى زملائها الفنانين وجمهورها في الجزائر والوطن العربي.وكانت الراحلة، قد أعلنت في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس، حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.وريم غزالي خريجة برنامج ستار أكاديمي في طبعته الثالثة.وعرفت شهرة كبيرة في الجزائر وخارجها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أهمها مسلسل “بولقرون”.