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الرياضة

في غياب زروقي.. فاينورد يحقق فوز تاريخي أمام أياكس بسداسية

بقلم فيصل زيان بوزيان
في غياب زروقي.. فاينورد يحقق فوز تاريخي أمام أياكس بسداسية
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حقق نادي فاينورد الهولندي، اليوم الأحد، فوزا تاريخيا ولأول مرة أمام المنافس اللدود نادي أياكس أمستردام، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في إطار الجولة 29 من “الأرديفيزي” الهولندية.

وليرفع فاينورد بهذا الفوز، رصيده للنقطة 69 في المركز الثاني في البطولة، فيما تجمد رصيد أياكس الذي تلقى لأول مرة في تاريخه هزيمة بفارق ستة أهداف، للنقطة 45 في المركز السادس في ترتيب البطولة.

يجدر الإشارة، غاب متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري، رامز زروقي عن المواجهة لخيارات تكتيكية من قبل المدرب، الذي لم يقحمه للمرة التاسعة هذا الموسم.

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