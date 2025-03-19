في 15 يوما.. الجزائريون يرمون 6.5 طن من الخبز

كشف مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن مادة الخبز المُبذر عرفت. زيادة بـ 90 بالمائة مقارنة بـ15 يوما الأولى لرمضان 2024.

وأضاف زبدي من خلال منشور له على صفحته في “الفايسبوك”. أن مؤسسة “net com” المختصة في جمع القمامات لمنطقة الجزائر العاصمة ترصد أرقاما مرعبة في نسبة زيادة التبذير لمادة الخبز.

حيث كانت كمية الخبز المرمي والذي تم تجميعه في الأسبوعين الأولين. لرمضان 2025 مقدرة بـ 6,5 طن، بينما كانت في سنة 2024 و في نفس الفترة 3,4 طن.