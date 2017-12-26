قائد بورتو :”براهيمي مرجع للأطفال في البرتغال”

الرياضة
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قائد بورتو :”براهيمي مرجع للأطفال في البرتغال”
بقلم إسماعيل عشاش

وصف الميكسيكي “هيكتور هيريرا” زميله الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بالمرجع، نظرا للمكانة التي يحتلها داخل نادي “بورتو” والبرتغال بصفة عامة.

وصرح قائلا لجريدة “أوجوغو” :”براهيمي مرجع بالنسبة للأطفال المُحبين لبورتو وكرة القدم، ومن المنطقي أن يكون محبوبا بسبب طريقة لعبه”.

وأضاف :”ياسين وأبو بكر، يُسجلان ويُمتعان ومن الطبيعي أن يُصنفا كأبرز نجوم الفريق، وعليهما أن يكونا مُلتزمين داخل وخارج الملعب”.

يُشار بأن صاحب المُراوغات السحرية لم يستفد من العُطلة الشتوية، ويستعد لمواجهة كأس الرابطة أمام “باتشوس فيريرا”، سهرة السبت القادم.

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