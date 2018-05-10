قائد منتخب غانا: “سنفوز على المنتخب الجزائري في ميدانه”

الرياضة
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قائد منتخب غانا: “سنفوز على المنتخب الجزائري في ميدانه”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد قائد المنتخب الغاني (-20 عاما)، كوندا إسحاقو، أنّ منتخبه عازم على الإطاحة بالمنتخب الجزائري، في المباراة التي ستجمعهم لحساب تصفيات كان 2019.

وصرح كوندا إسحاقو، في هذا الخصوص: “خضنا تربصا تحضيريا لمدة سبعة أسابيع، إستعدادا لمواجهة منتخب الجزائر، الذي نسعى للفوز عليه في ملعبه”.

وأضاف: “عملنا خلال تربصنا الأخير، على جميع الجوانب، البدنية منها والتكتيكية، حتى نضمن جاهزيتنا يوم المباراة”.

وتابع: “كانت لنا فرصة لمعاينة طريقة لعب المنتخب الجزائري، عبر الفيديو، لتحضير خطة تسمح لنا بتحقيق الفوز في مباراة هذا الجمعة”.

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