قائد منتخب غانا: “سنفوز على المنتخب الجزائري في ميدانه”

أكد قائد المنتخب الغاني (-20 عاما)، كوندا إسحاقو، أنّ منتخبه عازم على الإطاحة بالمنتخب الجزائري، في المباراة التي ستجمعهم لحساب تصفيات كان 2019.

وصرح كوندا إسحاقو، في هذا الخصوص: “خضنا تربصا تحضيريا لمدة سبعة أسابيع، إستعدادا لمواجهة منتخب الجزائر، الذي نسعى للفوز عليه في ملعبه”.

وأضاف: “عملنا خلال تربصنا الأخير، على جميع الجوانب، البدنية منها والتكتيكية، حتى نضمن جاهزيتنا يوم المباراة”.

وتابع: “كانت لنا فرصة لمعاينة طريقة لعب المنتخب الجزائري، عبر الفيديو، لتحضير خطة تسمح لنا بتحقيق الفوز في مباراة هذا الجمعة”.