صدر في العدد 29 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم والمتضمـن تعييـن البضائـع موضـوع التقييد عند الاستيراد.

المادة 1 : حيث تستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد الواردة في ملحق المرسوم.

المادة 2: ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد، البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم، المرسلة أوالموطنة قبل تاريخ نشره.

حيث تم نشر قائمة جديدة تمنع أزيد من 500 منتوج من الاستراد عن الجزائريين على غراراللحوم والاجبان، وكذا الاجهزة الكهرومنزلية

لحوم مجمدة من فصيلة الأبقار، ذبائح كاملة أوأنصاف ذبائح من العجل وكذا الاغنام والماعز والجمال

أحشاء حيوانية صالحة للأكل من فصيلة الأحصنة، الحمار أوالبغال طازجة أوالمبردة وأيضا الدواجن، وفصائل أخرى .

كما تم منع الحليب وقشدته وكذا الزبدة إضافة إلى الياغورت معطر، أومضاف إليه فواكه أوكاكاو في شكل مسحوق حبيبات أوفي أشكال أخرى صلبة.

وأيضا الاجبان بكل أنواعها والخضر والفواكه الطازجة والمجففة، وكذا أنواع الزيتون .

إضافة إلى محضرات ومصبرات أخرى من الدواجن، وكذا الابقار والاغنام والاسماك بما فيها السردين والتون وغيرها.

والحلويات بكل أنواعها بما في ذلك تلك التي تحتوي على خلاصات الشعير الناشط مالت.

وعجائن غذائية أخرى غير مطبوخة أو محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى محتوية على بيض

وعجائن غذائية محشوة سواء كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى، تم تحضيرها بالطريقة التقليدية ومعبأة في أكياس لاتتجاوز1كلغ.

الحبوب الجافة بما فيها البازلاء والفاصولياء والحمص وخضر أخرى، محضرة أومعلبة في الزجاج، قنينات وأوعية مغلقة بإحكام، مجمدة.

مربى الفواكه بكل أنواعه وأيضا عصائر الفواكه .

مياه معدنية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن لترين 2ل

مياه غازية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن لترين 2ل

الإسمنت المكتل غير المطحون ” كلنكر”، غير الإسمنت الأبيض إسمنت أبيض، ولو كان ملونا اصطناعيا الإسمنت الرمادي البورتلندي والرخام

أواني ومواد أخرى متعلقة بخدمات المائدة أوالمطبخ من مواد بلاستيكية حامل الصابون وحامل الإسفنجة وحامل فرشاة الأسنان من مواد بلاستيكية وعدة مواد أخرى.

آلات وأجهزة تكييف الهواء، من نــوع ”سبــلــيت سيستــم” المؤلــفــة مــن أجــزاء منفصلة ذات قدرة على التسخين والتبريد .

ثلاجات مع مبردات في جسم واحد، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة، ذات قدرة

آلات وأجهزة غسل الأواني، من النوع المنزلي

الهواتف الخلوية والهواتف النقالة.