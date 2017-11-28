قاسي السعيد :” الحكم كان ” vicieux” وتسبب في هزيمتنا”

إتهم رئيس فريق مولودية الجزائر قاسي السعيد حكم المباراة الذي أدار الداربي العاصمي أنه كان وراء هزيمة فريقه أمام الإتحاد.

وخسر فريق مولودية الجزائر بنتجية 2-0 أمام غريمه التقليدي إتحاد العاصمة في إطار تسوية رزنامة الجولة السادسة من البطولة.

وقال قاسي السعيد في تصريح له بعد نهاية لقاء الداربي العاصمي:

“حكم اللقاء كان ” vicieux” خاصة حكم التماس الذي حرمنا من هدف محقق، بالإضافة إلى ضربة جزاء شرعية”

وتطرق قاسي السعيد إلى مردود فريقه في مباراة اليوم أمام فريق سوسطارة موضحا:

“فريقنا لم يلعب بطريقته المعهودة، لأنه لو طبقنا نفس الآداء الذي قدمناه سابقا لكان من المستحيل أن يفوز علينا الإتحاد”

وأضاف:” في كرة القدم هناك فائز منهزم، وعلينا أن نتقبل الهزيمة، لا زلنا في المرتبة الرابعة ولا يجب أن نستسلم”

وشكر اللاعب السابق للمنتخب الوطني أنصار مولودية الجزائر على وقفتهم المثالية طيلة الـ 90دقيقة قائلا:

“تصرف أنصارنا كان مثاليا، وخارق للعادة، فبالرغم من الهزيمة إلا أنهم شجعوا الفريق إلى غاية الدقيقة الأخيرة”

وفيما يخص مستقبل الفريق قال:”قلت للاعبين”إذا كنتم رجال” يجب أن نجلب 09 نقاط من اللقاءات الثلاثة المتبقية من مرحلة الذهاب”