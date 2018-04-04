قاسي السعيد: “الشبيبة لم تسرق الفوز وحظوظ المولودية لازالت قائمة”

أكد المدير العام لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، أنّ حظوظ فريقه في اللعب على اللقب لازالت قائمة، رغم الخسارة أمام شبيبة القبائل.

وصرح كمال قاسي السعيد، لتلفزيون “النهار”: “هزيمتنا اليوم كانت فوق أرضية الميدانّ، وشبيبة القبائل، لم تسرق فوزها في هذه المباراة”.

وأضاف: “نحن جد آسفون لهذه الخسارة، لأننا كنا نريد العودة بالنقاط الثلاث لاحتلال المركز الثاني، ونواصل المنافسة على اللقب”.

وتابع كمال قاسي السعيد، قائلا: “رغم هذه الخسارة، حظوظ مولودية الجزائر، في اللعب على اللقب لازالت قائمة”.