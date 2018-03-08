قاسي السعيد: “جئت لخدمة المولودية وليس لخدمة الأشخاص”

أوضح المدير العام لمولودية الجزائر، قاسي السعيد، أنه يعمل لمصلحة فريقه، ويرفض أنّ يتم استغلال المولودية لتحقيق أغراض شخصية لأي كان.

وصرح كمال قاسي السعيد لقناة “النهار”: “أنا جئت لأخدم فريق مولودية الجزائر، وليس لخدمة أشخاص، وليس لدي أي مصلحة مع الرابطة أو الإتحادية”.

وأضاف: “أنا أتعامل مع المسؤولين الموجودين حاليا في الرابطة والإتحادية بصفة عادية، في الإطار الرياضي والقانون، لخدمة مولودية الجزائر”.

من جهة أخرى رفض قاسي السعيد أن يتم اسغلال إسم مولودية الجزائر، من طرف أي شخص لتحقيق مصالح شخصية مصرحا.

“لن أقبل أن يقوم أي شخص باستغلال مولودية الجزائر ليحقق أغراضه وطموحاته الخاصة”.