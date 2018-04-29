عاجل

قاسي السعيد: “على زطشي التدخل وإعادة النظر في تكوين لجنة الإنضباط”

الرياضة
  • -
  • 0
قاسي السعيد: “على زطشي التدخل وإعادة النظر في تكوين لجنة الإنضباط”
بقلم سميرة.ل

فتح المدير الرياضي لمولودية الجزائر  كمال قاسي السعيد، النار على لجنة الإنضباط، بعد العقوبات التي طالت العميد وطالب الفاف بالتدخل.

وقال قاسي السعيد: “لما تشوف تعسف زاد وكبر لا يمكن نسكتو.. شاوشي كنا قد قدما طعنا وتم قبوله ورفعت عليه العقوبة”.

واَضاف: “أرسلوا لنا القرار عقب مباراة تاجنانت بيوم، يعني أن شاوشي كان بامكانه لعب اللقاء، لو أرسلت من قبل”.

وتابع قاسي السعيد غاضبا: “عاقبوا بن دبكة ليلة مواجهة بلعباس، نحن سنقوم بطعون وليس طعنا واحدا”.

كما طالب قاسي السعيد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي بالتدخل لإعادة تشكيل أعضاء لجنة الإنضباط مؤكدا: “راهم ياخدو قرارات من راسهم”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital