قاسي السعيد: “على زطشي التدخل وإعادة النظر في تكوين لجنة الإنضباط”

فتح المدير الرياضي لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد، النار على لجنة الإنضباط، بعد العقوبات التي طالت العميد وطالب الفاف بالتدخل.

وقال قاسي السعيد: “لما تشوف تعسف زاد وكبر لا يمكن نسكتو.. شاوشي كنا قد قدما طعنا وتم قبوله ورفعت عليه العقوبة”.

واَضاف: “أرسلوا لنا القرار عقب مباراة تاجنانت بيوم، يعني أن شاوشي كان بامكانه لعب اللقاء، لو أرسلت من قبل”.

وتابع قاسي السعيد غاضبا: “عاقبوا بن دبكة ليلة مواجهة بلعباس، نحن سنقوم بطعون وليس طعنا واحدا”.

كما طالب قاسي السعيد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي بالتدخل لإعادة تشكيل أعضاء لجنة الإنضباط مؤكدا: “راهم ياخدو قرارات من راسهم”.