قاسي السعيد :”غلقوا علينا غرف الملابس في الكونغو”

كشف، كمال قاسي مناجير مولودية الجزائر، تعرض فريقه للكثير من التجاوزات، تسبب في سقوطه بثنائية أمام “أوتوهو” في رابطة الأبطال.

وتحدث للقناة الإذاعية الأولى قائلا:”الأمور كانت طبيعية في الشوط الأول، وعندما إقتنعوا بإستحالة الفوز علينا بصفة طبيعية، تغير كل شيء”.

وأردف :”قاموا بغلق غُرف الملابس علينا مابين الشوطين، وحدث الكثير من الأمور التي لم يسبق لي وأن شاهدتها في حياتي”.

وواصل :”لا أريد التعمق أكثر لكي لا أُتهم بالبحث عن التبريرات، وعلى كل سنكون جاهزين الأربعاء القادم، لقلب الطاولة عليهم”.

وختم :”لو نفوز أمام شباب قسنطينة، فإن المعنويات سترتفع، والجمهور سيكون حضوره قويا، الأربعاء، وسيُساعدنا للتأهل إن شاء الله”.