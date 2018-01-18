قاسي السعيد: ” قلصنا أجور اللاعبين بنسبة 25%  مقارنة بالموسم الماضي”

عملت الإدارة الحالية لفريق مولودية الجزائر برئاسة “قاسي السعيد” على تقليص أجور اللاعبين التي شهدت إرتفاعا رهيبا في المواسم الماضية.

ونشط الرجل الأول في الفريق العاصمي ندوة صحفية بمقر النادي بالعاشور أكد فيها، أنّ الإدارة قلّصت أجور اللاعبين بنسبة 25%.

وقال قاسي السعيد” فيما يخص الجانب المالي تمكنا من تقلييص الأجور بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي وبداية الموسم الحالي”.

وتحدث اللاعب السابق للمنتخب الوطني عن الأهداف التي سطرتها إدارته بخصوص المرحلة الثانية من الموسم قائلا:

” أهداف المولودية واضحة، حيث سنلعب للوصول إلى البوديوم على الأقل وهناك أمل كبير أن تلعب المولودية على المراتب الثلاثة الأولى وسنعمل على الوصول إلى أقصى دور من منافسة كاس الجمهورية”

وفيما يخص دوري أبطال إفريقيا قال: ” في دور الأبطال هدفنا هو الوصول إلى دور المجموعات ثم سنرى بعد ذلك”.