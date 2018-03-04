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قاسي السعيد: “لم أفهم لماذا المولودية لا تشارك في الكأس العربية؟”

الرياضة
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قاسي السعيد: “لم أفهم لماذا المولودية لا تشارك في الكأس العربية؟” مولودية الجزائر
بقلم سميرة.ل

استغرب المدير العام لمولودية الجزائر كمال قاسي السعيد، من قرار الإتحاد العربي، وطريقة اختيار الأندية المشاركة في البطولة العربية واستثناء فريقه.

وقال اليوم الأحد: “هناك شيئ لم أفهمه.. الأرقام تبدا من 1..2..3..4..5 هذا ما نعرفه جميعا، لا يوجد 1 وبعده 3”.

وأضاف: “إلى حد الآن لم أفهم لماذا المولودية لاتشارك في كأس العرب..”.

كما نفى ان أن تكون إدارة فريقه تلقت دعوة من الإتحاد العربي، موضحا: “كل من قال أنني وصلتني دعوة فهذا غير صحيح”.

مؤكدا في ذات السياق انه في حال وصل إدارة “العميد” دعوة فإنه لن يرفضها ويشارك في الكأس العربية.

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