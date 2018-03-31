قاسي السعيد: “من حق الشبيبة اختيار الملعب و”حملاوي” يناسب المولودية”

الرياضة
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قاسي السعيد: “من حق الشبيبة اختيار الملعب و”حملاوي” يناسب المولودية”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المدير العام لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، على أحقية شبيبة القبائل، في اختيار الملعب المناسب لها، وأنّ فريقه لا يجد مشكلا باللعب في “حملاوي”.

وصرح كمل قاسي السعيد لتلفزيون النهار: “قرعة كأس الجمهورية، منحت الأولوية لشبيبة القبائل، في اختيار الملعب، وهم أحرار في اختيارهم”.

وأضاف: “مسؤولو شبيبة القبائل اختاروا ملعب “حملاوي” بقسنطينة، وهذا من حقهم، ولا مشكل لدينا في ذلك”.

وتابع: “أظن أن ملعب “حملاوي”، يناسبنا أكثر، بالنظر للأرضية المعشوشبة طبيعيا، ولمساحة الملعب التي تقارب مساحة “05 جويلية”، الذي تعودنا عليه”.


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