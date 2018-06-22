قاسي السعيد يبقي “السوسبانس” حول قضية قراوي

لم تفصل بعد إدارة مولودية الجزائر، في ملف لاعبها أمير قراوي، حسب ما كشف عنه المدير العام للفريق كمال قاسي السعيد.

ونقل التطبيق الرسمي لمولودية الجزائر، تصريحات كمال قاسي السعيد، بخصوص متوسط ميدان الفريق، أمير قراوي، أين قال.

“قدمنا عرضا لقراوي، قصد تجديد عقده، ومنحناه مهلة للتفكير، وهذه المهلة انتهت، ولن ننتظر اللاعب إلى الأبد”.

وأضاف: “اللاعبون هم من يريدون اللاعب في مولودية الجزائر، وليس الفريق من يركض خلف اللاعبين”.

وختم قاسي السعيد: “قلت أن المهلة انتهت، ولم يقل أحد بأن الملف أغلق، فربما تكون هناك تطورات أخرى مستقبلا”.