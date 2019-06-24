قاضي التحقيق يستمع للمتسبب بمقتل 4 أشخاص في قسنطينة

يستمع، قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية، بقسنطينة، للمتهم الرئيسي، في ما بات يعرف بحادثة عبان رمضان.

وتسبب المتهم، في مقتل 4 أشخاص بالسوابط، سيمتثل، اليوم الإثنين، أمام قاضي التحقيق.

وصدر في حق صاحب السيارة، الحبس المؤقت، بعد إحالة ملفه لدى القاضي لاستكمال التحقيقات.

للتذكير، لقي 4 أشخاص مصرعهما، ديسمبر الماضي، في حادث أليم إثر سقوط سيارة من على درج بالكدية ولاية قسنطينة.

وارتادت السيارة التي كانت تسير، بسرعة جنونية طريق الكدية، أين اخترقت درج الذي يؤدي إلى طريق نهج السوابط.

وحسب مصادر النهار فإن شاب كان رفقة صديقته وأثناء نزولها بحي الكدية كان هناك صراع بينهما.

وهو الشيء الذي دفع به إلى السير في الاتجاه المعاكس من حي الكدية إلى لابيراميد “الصوابط” مرورا بالدرج.

وحسب شهود عيان، فقد أحد الضحايا كان على متن دراجة نارية وآخرين من المارة يرتدان الطريق العام.

وخلف 4 قتلى في عين المكان، لتتدخل مصالح الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.