قالمة: اصابة 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال في حادثي مرور

أصيب7 أشخاص من بينهم 3 أطفال في حادثي مرور مختلفين، بولاية قالمة.

الحادث الاول وقع إثر انحراف دراجة نارية من نوع سيم بالطريق الوطني 80 عين الصندل.

وخلف الحادث ضحية أولى البالغ 33 سنة، له كسر على مستوى الرجل اليسرى وجروح في الوجه، والضحية الثاني يبلغ 23 له جروح وخدوش متفرقة.

وتم إسعاف الشخصين ونقلهما إلى المؤسسة الجوارية لخزارة.

أما الحادث الثاني، فقد وقع على إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع بيكانتو بالطريق الوطني 20 مخرج بلدية بومهرة.

وخلف إصابة إمرأتين تبلغان 27 و37 سنة و3 أطفال أعمارهم بين 10 و12 سنة بجروح مختلف ليست بالخطيرة.

وتم إسعافهم ونقلوا إلى مستشفى الحكيم عقبي بواسطة سيارتي إسعاف.