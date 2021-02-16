قالمة: مندوب وسيط الجمهورية يتعرض للإهانة والتهديد بالضرب من قبل رئيس ديوان وزير الصناعة

تعرض أمس مندوب وسيط الجمهورية بولاية قالمة إلى الإهانة وسوء المعاملة والتهديد بالضرب من قبل رئيس ديوان وزير الصناعة.

وحسب ما نشره المندوب عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإن الحادثة وقعت بعد أن حاول التقرب من وزير الصناعة خلال زيارته للولاية.

وأضاف أنه تقرب من الوزير لإطلاعه بصفة ودية على بعض المشاكل التي يواجهها بعض المواطنين الناشطين في مجال الاستثمار.

وقال عبد الرزاق مسعودية، أنه تعرض لوابل من الشتم والإهانة وسوء المعاملة ومحاولة الاعتداء عليه امام الجميع.

وأضاف المصدر أن المندوب المحلي رفع تقريرا كاملا عن حيثيات الواقعة بالتفصيل إلى رئيس الجمهورية.