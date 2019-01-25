تمكنت الحماية المدنية، بقالمة ، ليلة البارحة حدود منتصف الليل، من إنقاذ 44 شخص، كانوا متن حافلة علقت وسط الثلوج.

وحسب بيان الحماية، فإنه تم إنقاذ 21 رجل، 19 إمرة، و 4 أطفال، كانوا على متن حافلة من نوع “كواستر”.

وعلقت الحافلة مع الحدود لسوق أهراس، حيث تم نقلهم على متن سياراتي الإسعاف على مراحل لمقر الحماية المدنية بالخزارة.

أين تم التكفل بهم و تقديم لهم وجبة ساخنة و مكثو بالوحدة إلى غاية الساعة التاسعة صباحا، و ثم غادروا في صحة جيدة.

فيما تتواصل تدخلات الأعوان لليوم الثاني لفتح الطريق و تقديم المساعدات للمواطنين على طول الطريق الوطني رقم 80.

