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قال إنه ينتظر رد نادي الأهلي.. والد بلايلي:”يوسف معي في وهران وبعض الإعلاميين المصريين كذابين!”

الرياضة
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قال إنه ينتظر رد نادي الأهلي.. والد بلايلي:”يوسف معي في وهران وبعض الإعلاميين المصريين كذابين!” صورة مركبة
بقلم إسحاق. س

أكد حفيظ بلايلي والد نجم المنتخب الوطني يوسف بلايلي، والقائم على أعماله أنه بانتظار إجابة من الأهلي المصري، وهذا بعد أن تقدم بشروط انضمام ابنه إلى عملاق القارة الافريقية.

وأضاف:”يوسف إلى جانبي في وهران، كان يرغب في التنقل إلى السعودية، لكن استمرار تعليق الرحلات الجوية حال دون ذلك، كل ما حصل أننا قدمنا مقترحنا لإدارة الأهلي المصري وبانتظار رد على شروطنا، حاليا اعتبره العرض الأكثر جدية، علمًا أن الترجي التونسي هو الآخر يريده بجدية، حيث أن تحسم الأمور مبدئيا في الساعات أو الأيام القادمة”.
وبخصوص ما تداوله مصادر صحفية مصرية أن العرض قد بلغ 5 مليون دولار قال حفيظ بلايلي في هذا الشأن:” مجرد دعايات لا أكثر، حتى أنني شاهدت قبل لحظات صوره بقميص الأهلي المصري، بينما هو إلى جانبي في وهران، للأسف بعض الإعلاميين المصريين كذابين”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=888620

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