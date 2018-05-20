قانون “الفيفا” الجَديد يُرهب الأندِية الوطنية !!

أبدى غالبية رُؤساء النوادي الوطنية إنزاعجهم الكَبير من القوانِين والتعديلات التي طرأت على بعض الموَاد مُؤخرا من قبل الإتحاد الدولي لكرَة القدم.

خصوصا تلك التي تتعلق بالنوادي وتخص منح اللاعبين لأوراقهم بشكل آلي (تسريح) في حَال عدم حصُولهم على مستحقاتهم الشهرية.

حيث يحق لأي لاعب لم يَتسلم راتبين شهريين متتاليين في الحصول على أوراق تسرِيحه بعد 15 يوما من إيداعه للشكوى لدَى لجنة المنازعات.

وهو ما يُهدد إستقرار النوادي الوطنية والتي تعرف مشاكل جمّة في ما يخص تسديد مُستحقات لاعبيها، أين يتعدى الأمْر الـ6 أشهر.