وزارة العمل: قانون المنازعات يسمح باللجوء للقضاء في حال عدم تسوية النزاع من قبل اللجان

أفاد وزير العمل، أن المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي، هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل.

وأوضح تيجاني حسان هدام، أن بفضل هؤلاء، يستفيدون من حماية اجتماعية تحفظ كرامتهم، من خلال مجموعة متكاملة من الأداء والخدمات.

وقال الوزير، إن في هذا الإطار أطلق الضمان الاجتماعي برنامجا صارما لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية.

وأشار هدام، إلى أن مصالحه سجلت العديد من الصعوبات، التي تحول دون التجسيد الكامل للأهداف المسطرة.

وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، بموجب إجراءات التحصيل الجبري والمطروحة غالبا على القضاء.

وذكر الوزير، أن من خلال اليوم الدراسي المشترك، سيتم التطرق إلى جملة الإشكاليات القانونية، والمنازعات في مجال تحصيل الاشتراكات.

وجاء في كلمة الوزير”أدرج الضمان الاجتماعي نظاما قانونيا للنظر والبث في هذه المنازعات، مع تحديد الإجراءات والأجهزة المكلفة بذلك”.

وتابع تيجاني حسان هدام “المكرسة بموجب قانون المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي”.

وقال الوزير،إن هذا القانون يمنح الحق لأصحاب العمل، اللجوء إلى القضاء في حال عدم تسوية النزاع من قبل اللجان المختصة.