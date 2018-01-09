قانون 15/08 ضمن قانون التعمير خلال 2018 كقاعدة ثابتة 

كشف وزير السكن اليوم، عن مراجعة قانون التعمير خلال العام الجاري، مع دمج القانون 15/08 فيه كقاعدة ثابتة.

وأكد الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015،

أن مراجعة قانون التعمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلاد.

وسيجتمع الوزير غدا الأربعاء مع خبراء في القطاع للعمل على وضع أهم الأطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير.

وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الإيكولوجي لكل منطقة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيعمل بها،

والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية.

يذكر أن قانون تسوية مطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 يحدّد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها .

عرف التمديد مرتين وتعد سنة 2018 آخر أجل لاستكمالها قبل صدور القرار بإدراج القانون كقاعدة ثابتة ضمن قانون التعمير.