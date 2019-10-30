ڤايد صالح: “العدالة لكل من يحاول التشويش على الإنتخابات.. وهي من تتولى أمر من أهان العلم الوطني”

كشف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، أن العدالة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التشويش على سير الإنتخابات.

جاء هذا خلال زيارة عمل قادته اليوم الأربعاء إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وأكد الفريق أن الجيش الوطني يتبع إستراتيجية حكيمة ومدروسة، عملت وتعمل على توفير كافة الظروف الملائمة التي تسمح بإجراء الانتخابات بكافة مراحلها، وفي ظروف جيدة.

وشدّد الفريق لهجته وحذر كل من يحاول التشويش وتعكير صفو هذا الاستحقاق الهام، أن العدالة ستكون لهم بالمرصاد من خلال التطبيق الصارم للقانون.

حاصة وأنه تم تحذير العصابة وأذنابها بالأمس وتصدينا لها، رفقة كافة مؤسسات الدولة، وقدمناهم أمام العدالة ليحاسبوا على أفعالهم.

وتابع يقول: ” نحن اليوم نحذر مجددا كل من يحاول التشويش وتعكير صفو هذا الاستحقاق الهام، وستكون العدالة لهم بالمرصاد من خلال التطبيق الصارم للقانون”.