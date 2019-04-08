قايد صالح:” حضوري الشخصي لتمارين البيانية بالذخيرة الحية للحرص على مدى تنفيذ البرامج السنوية”

أكّد الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، أن حضوره الشخصي لتمارين البيانية بالذخيرة الحية ينبع من حرصه الشديد على الاطلاع على مدى تنفيذ البرامج السنوية المسطرة.

وقال الفريق خلال زيارة عمل وتفتيش الى الناحية العسكرية الثانية بوهران ، وبعد مراسم استقباله رفقة اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، وأمام مجموعة من إطارات الناحية بالقاعدة الجوية بوسفر،

:”إنّ الاطلاع الميداني على مستوى الجاهزية العملياتية الذي بلغته وحدات الجيش الوطني الشعبي، والذي يدعو فعلا للفخر والاعتزاز”.

كما سيشرف الفريق حسب -بيان لوزارة الدفاع الوطني-،يوم غد على تمرين بياني بالذخيرة الحية تقوم بتنفيذه وحدات برية وجوية،

وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019.

كما سيترأس الفريق لاحقا لقاء توجيهيا مع إطارات وأفراد الناحية، ويتفقد بعض الوحدات.