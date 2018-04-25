قايد صالح وقائد “الأفريكوم” يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

استقبل، اليوم الأربعاء، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، القائد العام للقوات الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الفريق الأول توماس ولدهوسر بالعاصمة.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أن الطرفان أجريا محادثات حول حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا اللقاء ضباط ألوية وعمداء من وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد العسكري الأمريكي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقّع بعدها الفريق أول توماس ولدهوسر، على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.