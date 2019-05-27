قايد صالح يشرف على تمرين بالذخيرة الحية بتمنراست

وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللّواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة، ذكّر الفريق بالجهود المثابرة التي تبذل من قبل الوحدات المرابطة بإقليم هذه الناحية العسكرية الحساسة، على طول الحدود الجنوبية لبلادنا.

كما أكد على أن حرصه على حضور هذا التمرين، يندرج في إطار متابعته لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية المنفذة مؤخرا على مستوى كافة النواحي العسكرية.

وذلك بهدف تقييم المرحلة الثانية من برنامج سنة التحضير القتالي 2018/2019.

وكذا المتابعة الميدانية للمستوى الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، ومعاينة مستوى الجاهزية العملياتية التي بلغتها الوحدات القتالية.