قبل أيام عن زفافه.. شاب يلقى حتفه على يد نجار في قسنطينة

اهتز حي الأخوة عرفة المعروف باسم “الزاوش” ليلة أمس على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شاب ثلاثيني. بعد تلقيه لطعنة قاتلة على يد نجار بآلة حالة ” مفك براغي “.

كما تعود حثيات القضية إلى طلب الشاب وهو ثلاثيني ينحدر من حي بوذراع صالح من النجار الإسراع في انجاز أثاث غرفة النوم الخاصة به. باعتبار انه لم يتبق وقت طويل عن موعد زفافه ليتطور النقاش إلى ملاسنات كلامية سرعان تحولت إلى شجار.

في حين، وجه الجاني طعنة قاتلة للضحية أردته قتيلا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن. التي فتحت بدورها تحقيقا معمقا في حيثيات القضية.